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Турецкая оппозиция лишилась за сутки нескольких тысяч человек

Турецкая оппозиционная партия за сутки лишилась почти 13 тысяч человек

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Depositphotos

Глава регионального отделения турецкой оппозиционной «Хорошей» партии (İyi parti) в провинции Диярбакыр Веждин Энсариоглу заявил, что 16 декабря партию покинули почти 13 тыс. человек.

«Я и 12750 членов регионального отделения «Хорошей» партии, за которую мы вели борьбу с 2018 года, подаем в отставку», — написал Энсариоглу в соцсети X.

С конца мая, после того, как партия показала посредственные результаты из-за участия в выборах в рамках коалиции, ее сотрясают отставки и скандалы.

После президентских и парламентских выборов коалиция распалась, а лидер «Хорошей» партии Мерал Акшенер заявила, что не намерена больше вступать в союзы и в муниципальных выборах 31 марта будет участвовать единолично.

Новый лидер оппозиции Озгюр Озель безуспешно пытался ее переубедить. После в адрес Акшенер посыпалась критика.

Согласно официальным данным на ноябрь, «Хорошая» партия насчитывала более 617 тысяч членов и по этому показателю занимала третье место в стране.

До этого члены парламентской комиссии Турции по иностранным вопросам от оппозиционной «Хорошей» партии призвали отозвать рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил изменения в избирательную систему Турции.

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