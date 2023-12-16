ХАМАС не исключает возобновление переговоров о поэтапном обмене заложников

Палестинское движение ХАМАС не исключает, что диалог об обмене захваченных радикалами заложников на палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах, возобновится, сообщает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на двух представителей руководства ХАМАС.

«Мы не закрыли дверь для переговоров о разделении на отдельные части общих договоренностей [по обмену]», — заявили телеканалу источники.

По их словам, на таком подходе «сейчас настаивают посредники». Также представители руководства радикального движения сообщили, что передали посредникам условия, на которых ХАМАС согласится возобновить переговоры. По их словам, условия включают «всеобъемлющее и взаимное прекращение огня [в секторе Газа]».

До этого министерство иностранных дел Катара сообщило, что продолжает дипломатические усилия по достижению перемирия на территории сектора Газа между Израилем и ХАМАС.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава.

Ранее опрос показал отношение палестинцев к действиям ХАМАС.