Премьер Британии предупредил о последствиях нелегальной миграции в ЕС

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на мероприятии в Риме предупредил о том, что волны нелегальных мигрантов поглотят Европу, если не принять жесткие меры. Об этом сообщает издание Standard.

На встрече с итальянскими консерваторами он подчеркнул, что необходимо ужесточать международные правила по отношению к беженцам.

«Если мы не справимся с этой проблемой, числа будут только расти. Они (мигранты) поглотят наши страны», — заявил он.

Премьер уже обращал внимание на слишком высокий уровень миграции в Великобритании. Лондону необходимо и дальше принимать меры для сокращения легальной миграции, считает он.

В частности, председатель правительства обратил внимание на указ об обучении иностранных студентов на территории Великобритании. По нему, с января 2024 года иностранные студенты не смогут привозить родственников для проживания в стране на период обучения. Согласно официальной информации, в 2022 году в королевство прибыли порядка 745 тыс. иностранных граждан.

Ранее рейтинг Сунака достиг рекордно низкой отметки.