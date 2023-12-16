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Премьер Британии предупредил о последствиях нелегальной миграции в ЕС

Сунак: если не принять меры, нелегальная миграция поглотит европейские страны

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Henry Nicholls/Pool/Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на мероприятии в Риме предупредил о том, что волны нелегальных мигрантов поглотят Европу, если не принять жесткие меры. Об этом сообщает издание Standard.

На встрече с итальянскими консерваторами он подчеркнул, что необходимо ужесточать международные правила по отношению к беженцам.

«Если мы не справимся с этой проблемой, числа будут только расти. Они (мигранты) поглотят наши страны», — заявил он.

Премьер уже обращал внимание на слишком высокий уровень миграции в Великобритании. Лондону необходимо и дальше принимать меры для сокращения легальной миграции, считает он.

В частности, председатель правительства обратил внимание на указ об обучении иностранных студентов на территории Великобритании. По нему, с января 2024 года иностранные студенты не смогут привозить родственников для проживания в стране на период обучения. Согласно официальной информации, в 2022 году в королевство прибыли порядка 745 тыс. иностранных граждан.

Ранее рейтинг Сунака достиг рекордно низкой отметки.

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