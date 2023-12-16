Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД России отреагировал на возможное введение новых санкций ЕС

Захарова: все незаконные действия против России получат соответствующий ответ

close
100%
Bulkin Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможное согласование 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, заявила о готовности России к ответным мерам. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы по традиции отвечаем, как вы прекрасно знаете, что все меры, действия и шаги, которые предпринимаются незаконного плана против нашей страны, получают соответствующий ответ», — сказала она.

В случае принятия ЕС нового пакета санкций, ответное решение обычно прорабатывается в межведомственном формате, принимаются соответствующие решения и потом утверждаются и реализуются, добавила Захарова.

Идею введения новых ограничений поддержали не все страны ЕС. Правительство Австрии ранее заблокировало принятие очередного пакета санкций Европейского союза в отношении РФ и до сих пор не отказалось изменить данное решение.

Несмотря на это, новый пакет европейских санкций против России согласовали, пока канцлер Австрии Карл Нехаммер отсутствовал в зале голосования.

Ранее в Литве сообщили о намерении ряда стран ЕС ослабить новый пакет санкций против РФ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами