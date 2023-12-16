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Названа дата начала работы предвыборного штаба Путина

ТАСС: предвыборный штаб Путина может заработать к 23 декабря

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Александр Казаков/РИА Новости

Предвыборный штаб президента РФ Владимира Путина официально заработает уже к концу следующей недели, вероятно, к 23 декабря. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

По словам источника агентства, по сути кампания началась после решения группы избирателей подержать самовыдвижение Путина на выборах главы государства.

«Работа предвыборного штаба формально запускается на следующей неделе. Ближе к субботе», — говорится в сообщении.

16 декабря собрание группы избирателей официально поддержало самовыдвижение действующего президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства.

После своего выдвижения Путин заявлял, что попытки вмешаться в выборы в России будут жестко пресекаться в соответствии с законодательством страны. Глава государства также напомнил, что «именно народ и только народ России — единственный источник власти в нашей стране». Власти защитят народ и его право выбирать будущее, сказал Путин.

Стало известно, кто вошел в «команду Путина».

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