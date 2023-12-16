Захарова рассказала, за что борется Россия

РФ ведет борьбу за истинную свободу в мире и отсутствие «исключительных», которым якобы разрешено все. На это указала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат приняла участие в Международном кремлевском благотворительном кадетском балу (МБКБ), в ходе которого выступила с речью. В частности, она обратила внимание на постепенное формирование новой эпохи.

«Я вам желаю, чтобы всей своей жизнью, вашим трудом вы отстаивали честь нашей страны, которая, давайте скажем честно, <...> борется за свободу, истинную свободу, чтобы не было в мире исключительных, которым как бы положено все, и всех остальных, которые должны с этим смириться», — отметила Захарова, обращаясь к присутствующим.

Она добавила, что именно РФ возглавляет становление «новой эпохи будущего». Более того, страна и ее президент Владимир Путин в настоящее время «обозначают эту самую эпоху».

14 декабря директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин принял участие в XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран — членов Содружества независимых государств (СНГ). Во время мероприятия он рассказал, что Запад начал терять свою гегемонию в мире и из-за этого «мечется в ярости» наподобие раненого зверя.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил об изменчивости правил мирового порядка.