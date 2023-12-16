Кириенко заявил о неспособности Запада понять Россию

Западные государства не понимают РФ, поэтому хотели санкциями вынудить российских граждан совершить предательство по отношению к жителям Донбасса. Такое заявление сделал первый заместитель руководителя администрации президента страны Сергей Кириенко, передает РИА Новости.

В субботу, 16 декабря, он выступил на мероприятии клуба Лидеров России «Эльбрус». При этом, произнося свою речь, чиновник указал на неспособность США и их союзников понять РФ.

«Они считают, что угроза дефицита каких-то привычных западных товаров в магазине может россиян толкнуть к тому, чтобы предать русских на Донбассе», — подчеркнул Кириенко.

Заместитель руководителя администрации главы государства добавил, что подобные рассуждения Запада не имеют ничего общего с реальностью. По его словам, политика зарубежных держав привела лишь к еще большей консолидации общества в РФ.

Более того, значительно усилилась поддержка российского лидера Владимира Путина со стороны населения. Данный показатель увеличился более чем на 15% по сравнению с предыдущими значениями, резюмировал чиновник.

Ранее в Государственной думе РФ раскрыли общее количество санкций, введенных в отношении страны.