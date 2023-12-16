Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кириенко заявил о неспособности Запада понять Россию

Кириенко: Запад надеялся, что санкции заставят РФ предать русских в Донбассе

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Западные государства не понимают РФ, поэтому хотели санкциями вынудить российских граждан совершить предательство по отношению к жителям Донбасса. Такое заявление сделал первый заместитель руководителя администрации президента страны Сергей Кириенко, передает РИА Новости.

В субботу, 16 декабря, он выступил на мероприятии клуба Лидеров России «Эльбрус». При этом, произнося свою речь, чиновник указал на неспособность США и их союзников понять РФ.

«Они считают, что угроза дефицита каких-то привычных западных товаров в магазине может россиян толкнуть к тому, чтобы предать русских на Донбассе», — подчеркнул Кириенко.

Заместитель руководителя администрации главы государства добавил, что подобные рассуждения Запада не имеют ничего общего с реальностью. По его словам, политика зарубежных держав привела лишь к еще большей консолидации общества в РФ.

Более того, значительно усилилась поддержка российского лидера Владимира Путина со стороны населения. Данный показатель увеличился более чем на 15% по сравнению с предыдущими значениями, резюмировал чиновник.

Ранее в Государственной думе РФ раскрыли общее количество санкций, введенных в отношении страны.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами