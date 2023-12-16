Россия, Египет и Иордания обсудили необходимость прекращения огня в Газе

Спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, посол Египта Назих Нагари и Иордании Халед Шавабке в ходе встречи указали на необходимость продолжения консолидации усилий по прекращению огня в Газе. Об этом говорится в сообщении по итогам встречи на сайте министерства.

В публикации говорится, что стороны обсуждали ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, акцентируя внимание на необходимости продолжения совместных усилий в целях скорейшего прекращения огня в секторе Газа. Также поднимался вопрос оказания гуманитарной помощи населению.

До этого сообщалось, что контактная группа по урегулированию ситуации в секторе Газа на неделе проведет переговоры с американской администрацией.

До этого премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел телефонный разговор с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном, в ходе которого указал на необходимость завершить боевые действия в секторе Газа.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.