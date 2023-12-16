Более половины словаков высказались против военной помощи Украине

Оказание Евросоюзом военной помощи Украине не приемлют 60% граждан Словакии. Об этом пишет информационное агентство ТАСР, ссылаясь на итоги опроса населения, проведенного осенью в странах сообщества социологической службой Eurobarometer.

«Всего 60% словаков не согласны с тем, чтобы ЕС финансировала и осуществляла поставки военной помощи Украине», — отмечается в сообщении.

Отношение словаков и жителей соседних государств по вопросу военной помощи Украине остается неоднородным. Согласно итогам опроса, за ее осуществление высказываются 85% поляков, по 43% жителей Венгрии и Австрии, 42% жителей Чехии. В среднем по странам сообщества за продолжение военной поддержки Киеву высказываются 60% европейцев.

В Словакии опросили 1006 граждан, представивших все социальные группы населения республики.

На правительственном уровне против финансирования неоднократно высказывались в Венгрии. Будапешт «нажмет ручной тормоз», если решение Евросоюза начать переговоры с Украиной будет грозить экономическими последствиями для венгров, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт наложит жесткое вето на переговоры Евросоюза с Украиной о ее членстве в сообществе, если при подготовке к ним выяснится, что они наносят ущерб венгерским интересам.

Ранее Венгрия отказалась расплачиваться за финансирование Украины.