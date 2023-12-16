Назван новый эмир Кувейта

Принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах назван новым эмиром Кувейта. Об этом сообщает Kuwait Times.

Ранее стало известно о смерти 86-летнего эмира Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаха. Новоназванный эмир приходится почившему братом.

Предыдущий эмир находился на престоле Кувейта с сентября 2020 года.

Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 27 сентября 1940 года в семье шейха Ахмеда I и его жены Марьям Малит аль Хувайла. На протяжении всей жизни занимал различные должности, в том числе был заместителем командующего Национальной Гвардии.

В январе этого года стало известно, что в Афинах скончался бывший король Греции Константин II. Ему было 82 года. Монарх несколько лет страдал от серьезных проблем со здоровьем, в прошлом году он перенес инсульт. Константин II приходился родственником российской императорской семье — Романовым, являлся правнуком великой княгини Ольги Константиновны и праправнуком великого князя Константина Николаевича.

Ранее в Саудовской Аравии умер принц Талал бин Абдель Азиз бин Бандар Аль Сауд.