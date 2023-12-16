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В ЕС начали обсуждать сокращение помощи Украине от США

Глава Минобороны ФРГ Писториус: ЕС обсуждает сокращение помощи Украине от США

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Heiko Becker/Reuters

Странам Европы, предположительно, придется компенсировать поставки вооружений Украине, если США все же решат сократить помощь со своей стороны. Такое мнение высказал министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Welt am Sonntag.

По его словам, европейские политики ясно это осознают.

При этом Писториус предположил, что в теории могут появиться области, где страны Европы смогут компенсировать поставки без каких-либо трудностей.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, где в том числе встретился с американским лидером Джо Байденом. В рамках переговоров политики обсудили дальнейшую военную помощь Киеву. Однако некоторое время назад поддержка Киева со стороны Вашингтона была заблокирована в конгрессе.

В Белом доме заявили, что выделенных для Украины средств хватит «на пару недель». Вашингтон намерен направить Киеву еще два пакета помощи, однако после этого поддержка иссякнет, если конгресс не одобрит дополнительное финансирование. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии сочли провалом визит Зеленского в США.

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