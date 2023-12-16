Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Об этом сообщил министр по делам канцелярии монарха Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах, передает РИА Новости.

Эмиру было 86 лет. В конце ноября сообщалось о его госпитализации из-за проблем со здоровьем.

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах находился на престоле Кувейта с сентября 2020 года. После него власть перейдет его младшему брату, наследному принцу Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаху.

В начале декабря стало известно, что в Саудовской Аравии умер принц Талал бин Абдель Азиз бин Бандар Аль Сауд.

А в январе этого года в Афинах скончался бывший король Греции Константин II. Ему было 82 года. Монарх несколько лет страдал от серьезных проблем со здоровьем, в прошло году он перенес инсульт. Константин II приходился родственником российской императорской семье Романовым, являлся правнуком великой княгини Ольги Константиновны и праправнуком великого князя Константина Николаевича.