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Депутат объяснила, почему в Польше отказались от обвинений в адрес РФ в крушении Ту-154

Депутат Журова: в Польше признали фейки в деле Ту-154 из-за внутренней политики

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Lidia Kelly/Reuters

Польша признала подделкой экспертизу крушения самолета бывшего президента страны Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году из-за вопросов внутренней политики. Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с изданием «Лента.ру».

Как заявила депутат, в Польше есть «приличные люди, которые видят, что их коллеги в угоду каких-то политических моментов занимались такой фальсификацией».

По ее мнению, кто-то смог согласовать такие заявления, «потому что они просто так не делаются» и «согласованы со всем».

«Возможно, это внутренний политический момент — обвинить предыдущих [политиков], что они недобросовестные были», — считает она.

Журова сомневается, что вслед за этим заявлением стоит ждать официальных извинений Варшавы перед Москвой.

До этого власти Польши ликвидировали подкомиссию, которая повторно изучала крушение самолета Ту-154 в 2010 году. Она утверждала, что в самолет заложили тротил во время его ремонта в России. Минобороны Польши заявило, что члены подкомиссии врали от имени государства, а также потратили большие суммы денег на поддержку политических обвинений, а не установку реальных фактов.

Ранее заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик уличил комиссию по расследованию крушения Ту-154 во лжи.

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