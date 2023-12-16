В «Справедливой России» заявили, что Путин будет на выборах самовыдвиженцем

Президент Владимир Путин пойдет на выборы не от партии «Единая Россия», как это было все предыдущие годы, ни от какой-либо другой, а будет собирать подписи. Об этом рассказал РИА Новости лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в рамках собрания инициативной группы по выдвижению Путина.

По словам Миронова, об этом будет объявлено 16 декабря на собрании оргкомитета.

8 декабря после церемонии вручения в Кремле героям России медали «Золотая звезда» Путин заявил, что примет участие в предстоящих выборах главы государства. Политик четыре раза избирался на пост президента Российской Федерации — в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.

В 2024 году выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 года. Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года.

В день проведения выборов участки будут работать с 8:00 до 20:00. Первыми откроются участки в самых восточных регионах России, последними — в самых западных. Избирателю при предъявлении паспорта или документа, его заменяющего, будут выдаваться бумажные бюллетени. В ряде регионов планируется проведение дистанционного электронного голосования.

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.