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В Грузии оценили роль оппозиции в вопросе получения статуса кандидата в ЕС

В правящей партии Грузии заявили, что оппозиция саботировала евроинтеграцию

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Zurab Tsertsvadze/AP

Глава комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе заявил, что заслуга оппозиции в получении статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) минимальна. По его словам, большая часть оппозиции саботировала процесс евроинтеграции, передает Imedi.

Самхарадзе подчеркнул, что в отношениях Тбилиси и Евросоюза начинается новый этап, который закончится вступлением страны в политическое объединение. Это полностью заслуга грузинского народа, считает он.

«Что касается оппозиции, то здесь заслуги оппозиции минимальны. Небольшая часть из них действительно сотрудничала, чтобы выполнить эти рекомендации [для получения статуса], а большая часть, наоборот, объявила бойкот и саботировала собственную страну», — заявил Самхарадзе.

14 декабря глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры и премьер-министры стран — членов регионального содружества решили предоставить Грузии статус государства — кандидата на вступление в организацию. Как он отметил, это произошло в ходе итогового в текущем году саммита ЕС.

7 сентября руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в грузинскую столицу, чтобы оценить выполнение властями республики необходимых требований для вступления в содружество. Однако по итогам визита дипломат указал, что у Тбилиси осталось еще «немало работы».

Ранее в Грузии отреагировали на получение статуса кандидата в Евросоюз.

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