В Финляндии рассказали о ситуации на границе с Россией

Финские пограничники назвали спокойной обстановку на крупнейшем контрольно-пропускном пункте с Россией Ваалимаа после закрытия границы между государствами. Об этом сообщил пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии в социальной сети X.

«Ситуация на границе спокойная и находится под контролем властей», — указывается в сообщении.

Согласно данным финской пограничной охраны, за два дня, в течение которых граница была открыта, на КПП «Ваалимаа» приехали 186 переселенцев.

Незадолго до этого стало известно, что Финляндия вновь закрывает границу с Россией. КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» должны прекратить свою работу вечером 15 декабря, через день после открытия. Причина — возобновившийся наплыв беженцев, который в финском Министерстве внутренних дел связали с «влиянием иностранной державы». Как сообщал локальный телеканал Yle, правительство страны приняло такое решение из-за того, что после открытия двух пунктов на границу снова начал прибывать поток беженцев.

Ранее журналист рассказал, чего лишились финны после закрытия границы с Россией.