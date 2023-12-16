В США заявили о «невыразимо мрачной» обстановке на фронте для Украины

У Зеленского была «ужасная неделя» из-за событий на фронте и ситуации с западной помощью. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Как отмечает СМИ, обстановка на поле боя «невыразимо мрачна» для Украины, поскольку российские силы там контратакуют. Только в Херсонской области украинские войска показали небольшие успехи, говорится в материале.

«Потери тут огромны, пути снабжения проблематичны, а перспективы туманны», — пишет CNN о ситуации в Крынках.

На внешнеполитическом фронте ситуация также сложная, указывает канал. Поскольку, несмотря на начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз, для получения членства в блоке республике сначала необходимо завершить вооруженный конфликт и при этом остаться жизнеспособной нацией.

Кроме того американские журналисты считают, что провалилась и поездка президента Украины Владимира Зеленского в США, конгрессмены до сих пор не одобрили предоставление финансовой помощи Киеву.

Ситуация в rонгрессе по блокировке помощи Украине CNN назвал «ошеломляющим провалом» внешней политики Соединенных Штатов, «последствия которого отзовутся в ближайшие десятилетия».

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.