В Польше считают вступление Украины в ЕС невыгодным для польских фермеров

Вступление Украины в Европейский союз невыгодно сельскому хозяйству объединения. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM, передает РИА Новости.

«В нынешней конструкции политических и экономических укладов это очень не на руку польским фермерам, польским предпринимателям», — сказал Колодзейчак.

Он отметил, что в сельском хозяйстве Украины доминируют около 95 хозяйств — это холдинги, в руках которых находится половина сельскохозяйственной земли страны.

Даже в случае вступления в ЕС для Украины нужно поставить ограничения в сельском хозяйстве, считает замминистра сельского хозяйства.

Колодзейчак подчеркнул, что польская сторона должна соблюсти свои интересы. В пример он привел то, как Германия ограничила вход на рынок труда для поляков, когда страна входила в ЕС.

По его мнению, украинские сельскохозяйственные продукты не должны попадать в Польшу, например, 20 лет после ее вступления в ЕС, так как это может дестабилизировать продовольственную безопасность в любой стране Евросоюза.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС далек от расширения, в том числе от присоединения к сообществу Украины.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.