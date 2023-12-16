Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Польше считают вступление Украины в ЕС невыгодным для польских фермеров

В Польше заявили, что членство Украины в ЕС невыгодно сельскому хозяйству

close
100%
Егор Еремов/РИА «Новости»

Вступление Украины в Европейский союз невыгодно сельскому хозяйству объединения. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM, передает РИА Новости.

«В нынешней конструкции политических и экономических укладов это очень не на руку польским фермерам, польским предпринимателям», — сказал Колодзейчак.

Он отметил, что в сельском хозяйстве Украины доминируют около 95 хозяйств — это холдинги, в руках которых находится половина сельскохозяйственной земли страны.

Даже в случае вступления в ЕС для Украины нужно поставить ограничения в сельском хозяйстве, считает замминистра сельского хозяйства.

Колодзейчак подчеркнул, что польская сторона должна соблюсти свои интересы. В пример он привел то, как Германия ограничила вход на рынок труда для поляков, когда страна входила в ЕС.

По его мнению, украинские сельскохозяйственные продукты не должны попадать в Польшу, например, 20 лет после ее вступления в ЕС, так как это может дестабилизировать продовольственную безопасность в любой стране Евросоюза.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС далек от расширения, в том числе от присоединения к сообществу Украины.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами