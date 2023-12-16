В России назвали иллюзией евроинтеграции переговоры о вступлении Украины в ЕС

Объявление о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз представляет собой иллюзию евроинтеграции. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммите ЕС заявил, что главы европейских стран приняли решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз.

Шорников обратил внимание, что до сих пор Евросоюз не спешил принимать к себе новые страны, а желающих получить членство принуждал пройти многолетние испытания на соответствие копенгагенским критериям и прочим евростандартам. Кроме того, в прошлом для вступления в ЕС странам необходимо было сначала вступить в НАТО.

Сейчас же Украина, на территории которой проходит вооруженный конфликт, вдруг приглашена к переговорам о вступлении в Европейский союз прежде тех стран, которые на протяжении десятилетий этого ждут.

Эксперт предположил, что принять такое решение ЕС принудили США. По его словам, в то время как президент Украины Владимир Зеленский терпит неудачи на поле боя, а молдавский лидер Майя Санду утратила доверие собственного населения, Вашингтон решил поддержать их за счет «своих европейских вассалов».

При этом такая поддержка не стоит Евросоюзу ровным счетом ничего, отметил Шорников. Поскольку переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС будут идти несколько лет, за эти годы украинский кризис подойдет к концу, «причем и в Брюсселе, и в Вашингтоне... понимают в чью пользу».

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.