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Глава Херсонской области высказался о возможности мирных переговоров с Киевом

Губернатор Сальдо: мирные переговоры с Киевом возможны лишь на условиях России

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Мирные переговоры с Украиной возможны лишь на условиях России и только после достижения поставленных целей специальной военной операции. Такое мнение выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Если они нам и нужны, то на наших условиях», — утверждает он.

По словам главы региона, среди требований: окончательная капитуляция украинского руководства, демилитаризация республики, возврат «исконно русских» территорий.

«Более конкретно эти условия определит руководство нашей страны», — написал губернатор.

До этого депутат Национального собрания и лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян высказывал мнение, что Евросоюзу нужно заявить о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, это является более приоритетной целью, чем переговоры о вступлении Киева в ЕС.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что чем дольше будут идти военные действия на Украине, тем сложнее будут условия для начала мирных переговоров.

Ранее в МИД РФ сообщили о сигналах с Запада о необходимости переговоров по Украине.

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