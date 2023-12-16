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В США заявили, что поездка Зеленского в Вашингтон ухудшила положение Украины

Foreign Policy: поездка Зеленского в США усугубила ситуацию для Украины

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Leah Millis/Reuters

Поездка главы Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты ухудшила положение Киева. Об этом пишет издание Foreign Policy.

Как следует из текста, представители Республиканской партии не хотят финансировать Украину в разгар кризиса на границе США.

«И в то время, как внимание конгрессменов сосредоточено на этой проблеме, приехавший в Вашингтон выпрашивать деньги Зеленский только усугубляет ситуацию», — отмечается в материале.

Кроме того, администрация президента США Джо Байдена не раз просила украинских чиновников прекратить контакты с республиканцами в конгрессе, чтобы в дальнейшем избежать политического давления, отмечает Foreign Policy.

В Белом доме просили Владимира Зеленского ограничить онлайн-звонки с представителями конгресса США, говорится в тексте.

«Кроме того, администрация Байдена заблокировала другие попытки лидеров конгресса установить регулярные контакты с высокопоставленными украинскими чиновниками в Киеве», — пишет Foreign Policy.

До этого глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что визит в США закончился для главы Украины Владимира Зеленского полной финансовой катастрофой. Он отметил, что из-за неудачи Зеленский с досады даже оскорбил американских чиновников, назвав их «марионетками Путина».

Ранее в Германии сочли провалом визит Зеленского в США.

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