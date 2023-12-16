Белый дом и сенат могут вскоре представить соглашение о границе США

Белый дом и сенат конгресса США могут в ближайшее время представить проект соглашения об урегулировании миграционного кризиса на границе США с Мексикой. Об этом сообщает портал Punchbowl со ссылкой на источники.

Отмечается, что администрация США и сенаторы планируют представить проект соглашения, который вырабатывается на переговорах.

До этого стало известно, что сенат конгресса Соединенных Штатов отказался уходить на рождественские каникулы для того, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями. При этом палата представителей, нижняя палата американского парламента, где большинство удерживают республиканцы, решила вовремя отправиться на каникулы.

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что республиканцы «взяли в заложники» помощь Украине.

Ранее сенат США проголосовал за рекордный оборонный бюджет на 2024 год.