В Литве намекнули на необходимость Венгрии выйти из ЕС

Посол Литвы в Европейском союзе (ЕС) Арнольдас Пранцкявичюс намекнул, что Венгрии следует выйти из политического объединения из-за позиции Будапешта по Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Не указывая прямо на Венгрию, он написал про государство ЕС, которое не согласилось одобрить выделение €50 млрд для Украины.

Пранцкявичюс пожелал этому государству никогда не сталкиваться с боевыми действиями и не оказываться в ситуации, «когда союзники накладывают вето на жизненно важную помощь во времена наибольшей потребности».

По его мнению, если государство-член не готово разделить солидарность и взаимное доверие Европейского союза, «есть только одно правильное решение: выйти из него».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал плохим решением открытие переговоров о членстве Украины в ЕС.

В свою очередь, британская газета Times написала, что вступление Украины в ЕС могут отложить как минимум до 2030 года, поскольку многие страны Евросоюза опасаются потери права вето по таким вопросам, как финансы и расширение блока, а также осознают высокую стоимость членства Украины в ЕС.

14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы европейских стран решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.

Ранее Шольц рассказал, когда в ЕС смогут договориться о помощи Киеву на €50 млрд.