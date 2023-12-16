В США скептически отнеслись к возможному импичменту Байдена

Сенатор-республиканец от штата Оклахома Маркуэйн Маллин предупредил, что действующий президент США Джо Байден не может быть подвергнут импичменту и отстранен от должности за какие-либо действия, совершенные до того, как он вступил на пост главы государства. Его слова приводит The Hill.

По его словам, любое преступление или правонарушение может послужить основанием для импичмента только в случае, если оно было совершено во время нахождения на нынешней должности.

Он уточнил, что по делу об импичменте Байдена нельзя привлечь к ответственности за то, что он делал в должности вице-президента США.

Маллин призвал своих коллег убедиться в весомости доказательств против Джо Байдена.

«Планка очень высока, в этом нет никаких сомнений», — заявил сенатор.

13 декабря республиканцы выразили готовность объявить голосование по импичменту Байдену. Они подчеркнули, что голосование необходимо, чтобы «дать им полные полномочия» для проведения расследования по этому вопросу на фоне ожидаемых юридических проблем со стороны Белого дома.

До этого Комитет по регламенту палаты представителей американского конгресса поддержал резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте президенту США Джо Байдену.

Ранее в конгрессе США заявили, что движутся к импичменту Байдена.