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Посол отверг возможность переговоров между Израилем и Палестиной в Катаре

Посол Израиля заявил, что для переговоров в Катаре по Газе нет предпосылок

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Посол Израиля в России Александр Бен-Цви заявил, что для переговоров в Катаре по сектору Газа нет предпосылок. Об этом он заявил ТАСС.

«На данном этапе все по-старому, никаких новостей нет. Я знаю, что различные стороны предпринимают какие-то попытки. Но до сих пор ни к каким успехам эти попытки не привели. На данном этапе я этого не вижу», — заявил Бен-Цви.

До этого посол Израиля в России Александр Бен-Цви заявил, что «новогоднего» перемирия в секторе Газа не будет, .

Дипломат добавил, что ни Израиль, ни Палестина не празднуют Рождество, а новый год у евреев отмечается в сентябре, поэтому этот период не может считаться подходящим для перемирия.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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