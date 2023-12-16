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В Европарламенте назвали безумными слова генсека НАТО о конфликте на Украине

Депутат ЕП Уоллес назвал безумными слова Столтенберга о конфликте на Украине

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AP

Депутат Европейского парламента (ЕП) Мик Уоллес подверг критике генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за его слова о причинах конфликта на Украине. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

По слова парламентария, США и Евросоюз не хотели, чтобы украинский конфликт заканчивался, а генсек Североатлантического альянса «хвастался тем, что они его спровоцировали».

Вместе с тем он указал, что ЕС потратил миллиарды на то, чтобы спровоцировать данный конфликт, но это привело к разрушению Украины.

«Для чего это? Чтобы удовлетворить геополитические интересы США? Безумие...» — написал Уоллес.

До этого Столтенберг заявил, что капитуляция Украины приведет к оккупации, а не к миру.

По его словам, в Североатлантическом альянсе поддерживают формулу мира украинского президента Владимира Зеленского и намерены оказывать помощь Киеву «так долго, как потребуется».

Ранее генсек НАТО призвал приготовиться к «долгой войне» на Украине.

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