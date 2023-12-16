Украинские силовики проводят рейды в ресторанах Киева

Украинские СМИ сообщают о рейдах Службы безопасности Украины и военкомов в киевских ресторанах. Об одном из этих рейдов сообщило издание «Страна».

«Внезапно появляются человек 25-30, у всех начинают проверять документы. Это фактически началось со вчерашнего дня (14 декабря — «Газета.Ru»)... Причину, намерения и последствия пока никто не объясняет», — сообщил один из посетителей.

Источник издания в СБУ утверждает, что в Киеве проводится «контрдиверсионные меры безопасности», а сотрудники территориальных центров комплектования одновременно проводят проверку военнообязанных граждан и вручают повестки.

До этого на Украине сотрудники военкоматов провели рейд в спортивном зале в одном из городов.

Издание «Страна» также отметило, что в стране продолжаются рейды военкомов по тренажерным залам и спортклубам. По его информации, на фоне этого в Одессе мужчины стали бесплатно отдавать свои абонементы в спортклубы.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.