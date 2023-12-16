Страны G7 начали переговоры о конфискации замороженных российских активов

Представители стран «большой семерки» начали переговоры по конфискации российских активов, которые были заморожены после начала специальной военной операции. Об этом сообщает Financial Times.

«Члены G7 и другие особо затронутые конфликтом страны могли бы изъять российские суверенные активы в качестве контрмеры, чтобы принудить Россию к прекращению агрессии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен придумать альтернативные варианты помощи Украине, если в январе не получится согласовать четырехлетнюю программу в €50 млрд. По ее словам, в случае, если не удасться достичь соглашения, будет проведена новая встреча в январе 2024 года. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия воспользуется этим временем для того, чтобы подготовить операционные решение вне зависимости от того, каким будет решение нового саммита ЕС.

До этого стало известно, что вступление Украины в ЕС могут отложить как минимум до 2030 года, поскольку многие страны Евросоюза опасаются потери права вето по таким вопросам, как финансы и расширение блока, а также осознают высокую стоимость членства Украины в ЕС.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.