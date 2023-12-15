Путин поблагодарил лидеров фракций в Госдуме за «единый фронт»

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидеров фракций в Госдуме за консолидированную позицию и «единый фронт». Об этом сообщает ТАСС.

«Отдельные слова благодарности хочу высказать вам за консолидированную позицию на международных площадках», — сказал российский лидер на встрече с руководством ГД и лидерами партий.

По его словам, представители всех фракций действуют «единым фронтом». Глава государства отметил, что такая военная терминология в данном случае уместна.

Путин обратил внимание, что парламентарии в ключевые моменты проявляют сплоченность и патриотизм, отражая волю избирателей. В качестве примера он привел воссоединение с Россией Крыма и Севастополя в 2014-м, Донбасса и Новороссии — в 2022 году.

До этого российский лидер раскрыл помощь фракций Госдумы в спецоперации. Президент особо отметил поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».