Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин поблагодарил лидеров фракций в Госдуме за «единый фронт»

Путин поблагодарил лидеров партий за «единый фронт» и консолидированную позицию

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидеров фракций в Госдуме за консолидированную позицию и «единый фронт». Об этом сообщает ТАСС.

«Отдельные слова благодарности хочу высказать вам за консолидированную позицию на международных площадках», — сказал российский лидер на встрече с руководством ГД и лидерами партий.

По его словам, представители всех фракций действуют «единым фронтом». Глава государства отметил, что такая военная терминология в данном случае уместна.

Путин обратил внимание, что парламентарии в ключевые моменты проявляют сплоченность и патриотизм, отражая волю избирателей. В качестве примера он привел воссоединение с Россией Крыма и Севастополя в 2014-м, Донбасса и Новороссии — в 2022 году.

До этого российский лидер раскрыл помощь фракций Госдумы в спецоперации. Президент особо отметил поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами