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Путин заявил, что в президентскую кампанию все должно быть согласно закону

Путин: избирательная кампания в РФ должна идти на конкурентной основе

Президент России Владимир Путин заявил о важности проведения в РФ избирательной кампании перед выборами 2024 года на конкурентной основе. Глава государства провел встречу с руководством Госдумы и лидеров фракций в Кремле, передает ТАСС.

«Все должно происходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами РФ», — подчеркнул российский лидер.

Он предложил обсудить планы фракций, чтобы вместе определить приоритеты в сегодняшних условиях. Путин назвал главным для партий РФ в период выборов понимание ответственности перед людьми. Глава государства обратил внимание на важность глубокого понимания политиками «коренных национальных интересов».

До этого Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Планируется, что голосование впервые на выборах президента РФ продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

Накануне стало известно, что Путин нередко жертвует своим сном ради рабочей программы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

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