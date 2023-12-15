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Путин заявил, что роль парламента РФ возросла

Путин на встрече с лидерами фракций заявил о росте роли парламента

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций заявил, что Конституция РФ создала прочные гарантии прав и свобод граждан, а также определила облик парламента. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин назвал Конституцию РФ живым организмом, отметив, что в результате поправок 2020 года возросла, в частности, роль парламента.

«Может быть, не все граждане еще почувствовали, осознали это, но роль российского парламента в жизни страны, безусловно, стала выше», — отметил Путин.

Также Путин напомнил, что народ является источником власти в России.

Накануне президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Гостином дворе в Москве объяснил значение суверенитета для РФ. По его словам, существование такой страны как Россия без суверенитета невозможно. Также Путин во время итоговой пресс-конференции заявил, что европейцы в значительной степени утратили свой суверенитет.

Ранее в США рассказали о «рождественском подарке» конгресса для Путина.

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