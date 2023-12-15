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Путин напомнил, что народ является источником власти в России

Путин пообещал, что вмешательство в выборы в РФ извне будет жестко пресекаться

Попытки вмешаться в выборы в России будут жестко пресекаться в соответствии с законодательством страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе с лидерами фракций Госдумы, трансляцию которой вела пресс-служба Кремля.

«Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться и пресекаться жестко, в соответствии с законами России», — подчеркнул президент, добавляя, что власти «защитят свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать свое будущее».

Глава государства также напомнил, что «именно народ и только народ России — единственный источник власти в нашей стране».

До этого зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор Константин Долгов заявил, что назначение выборов президента в России является важным признаком того, что Россия продолжает жить полноценной жизнью. Он подчеркнул, что президент России уважает граждан страны, и ему важно, чтобы они могли свободно сделать свой выбор. По его мнению, по-настоящему суверенным государством является то, в котором граждане определяют, какой будет власть и каким путем страна идет в будущее.

Ранее Путин рассказал, что он посоветовал бы самому себе в 2000 году.

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