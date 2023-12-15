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Макрон счел, что ЕС далек от приема Украины в сообщество

Макрон: ЕС далек от реального расширения с предоставлением членства Украине

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Global Look Press

Евросоюз далек от расширения, в том числе от присоединения к сообществу Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на итоговом брифинге после саммита ЕС в Брюсселе.

«Мы очень далеки от реального расширения ЕС, включающего Украину», — сказал французский лидер.

По его словам, каким бы ни было это расширение, оно потребует «глубокой реформы» существующих правил.

Президент Франции выразил надежду, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет вести себя как европеец и не станет брать в заложники политическое будущее Европы. Ранее Орбан обратил внимание, что Будапешт считает плохим решение ЕС о начале переговоров по вступлению Украины в политическое объединение и не хочет в нем участвовать.

До этого и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что Евросоюз из-за Украины сделал шаг к саморазрушению. Дипломат подчеркнул, что решение о начале обсуждения вопроса о вступлении Украины в ЕС «носит политизированный характер» и не имеет никакого отношения к расширению торгово-экономического объединения, каковым когда-то в чистом виде являлся ЕС.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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