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Польский экс-президент заявил, что при победе на Украине Путин дойдет до Польши

Экс-президент Польши Квасьневский: после победы на Украине РФ дойдет до Польши

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Илья Питалев/РИА Новости

Бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что при нехватке поддержки Киева со стороны Запада президент РФ Владимир Путин выиграет на Украине и придет к границам Польши. Об этом он сказал в интервью Rzeczpospolita.

«Скажем прямо: Путин окажется у нас на Буге», — заявил он.

По его словам, если Украина лишится военной и финансовой поддержки со стороны Запада, она проиграет в конфликте с Россией.

Канцлер Германии Олаф Шольц 15 декабря заявил о том, что страны Евросоюза в январе смогут достичь формального соглашения о внесении в бюджет ЕС на 2024-2027 годы помощи Киеву в размере €50 млрд.

15 декабря вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на сумму €50 млрд было наложено премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее стало известно, что Украина выделит полосу для строительства укреплений на границе с РФ и Белоруссией.

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