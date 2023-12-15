Польский экс-президент заявил, что при победе на Украине Путин дойдет до Польши

Бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что при нехватке поддержки Киева со стороны Запада президент РФ Владимир Путин выиграет на Украине и придет к границам Польши. Об этом он сказал в интервью Rzeczpospolita.

«Скажем прямо: Путин окажется у нас на Буге», — заявил он.

По его словам, если Украина лишится военной и финансовой поддержки со стороны Запада, она проиграет в конфликте с Россией.

Канцлер Германии Олаф Шольц 15 декабря заявил о том, что страны Евросоюза в январе смогут достичь формального соглашения о внесении в бюджет ЕС на 2024-2027 годы помощи Киеву в размере €50 млрд.

15 декабря вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на сумму €50 млрд было наложено премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее стало известно, что Украина выделит полосу для строительства укреплений на границе с РФ и Белоруссией.