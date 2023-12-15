Шольц заявил об отсутствии у Венгрии особых возражений против помощи Киеву

Будапешт не имеет особых возражений против дополнительной помощи Киеву. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, слова которого передает DPA.

Шольц заявил, что ЕС подал очень сильный сигнал России в вопросе поддержки Украины. По его мнению, в российском правительстве ни у кого нет иллюзий, что Евросоюз примет резолюцию, которая обеспечит необходимые ресурсы Киеву. 26 стран Евросоюза уже согласились, а Венгрия, по словам Шольца, не имеет особых возражений.

15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение ЕС по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине в объеме €50 млрд.

В этот же день глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС в начале 2024 года проведет экстренный саммит, чтобы согласовать пакет помощи Киеву до 2027 года в размере €50 млрд.

Шольц при этом выразил уверенность, что в ЕС договорятся о помощи Украине в январе.

Ранее сообщалось, что ЕС выделит Украине €1,5 млрд в качестве помощи по программе на 2023 год.