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Шольц заявил об отсутствии у Венгрии особых возражений против помощи Киеву

Шольц заявил, что у Венгрии нет особых возражений против помощи Киеву

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Johanna Geron/Reuters

Будапешт не имеет особых возражений против дополнительной помощи Киеву. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, слова которого передает DPA.

Шольц заявил, что ЕС подал очень сильный сигнал России в вопросе поддержки Украины. По его мнению, в российском правительстве ни у кого нет иллюзий, что Евросоюз примет резолюцию, которая обеспечит необходимые ресурсы Киеву. 26 стран Евросоюза уже согласились, а Венгрия, по словам Шольца, не имеет особых возражений.

15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение ЕС по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине в объеме €50 млрд.

В этот же день глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС в начале 2024 года проведет экстренный саммит, чтобы согласовать пакет помощи Киеву до 2027 года в размере €50 млрд.

Шольц при этом выразил уверенность, что в ЕС договорятся о помощи Украине в январе.

Ранее сообщалось, что ЕС выделит Украине €1,5 млрд в качестве помощи по программе на 2023 год.

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