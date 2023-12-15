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Шольц рассказал, когда в ЕС смогут договориться о помощи Киеву на €50 млрд

Шольц уверен, что в ЕС договорятся о помощи Украине в январе

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Fabrizio Bensch/Reuters

Страны Евросоюза в январе смогут достичь формального соглашения о внесении в бюджет ЕС на 2024-2027 годы помощи Киеву в размере €50 млрд. Уверенность в этом на пресс-конференции после саммита ЕС выразил канцлер Германии Олаф Шольц, передает РИА Новости.

«Я вполне уверен, что в январе мы действительно достигнем соглашения. Это хорошо подготовлено», — заявил канцлер Германии.

15 декабря вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на сумму €50 млрд было наложено премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В этот же день глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС в начале 2024 года проведет экстренный саммит, чтобы согласовать пакет помощи Киеву до 2027 года.

Сообщалось также, что ЕС выделит Украине €1,5 млрд в качестве помощи по программе на 2023 год.

Ранее в США назвали сроки поражения Украины без помощи Запада.

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