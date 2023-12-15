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В Белом доме прокомментировали открытие Израилем одного из КПП

Белый дом: США приветствуют решение Израиля открыть КПП «Керем-Шалом»

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Shutterstock

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США приветствуют решение израильских властей открыть контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом» для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Салливана, перед открытием КПП руководитель Совета по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби проинформировал его о том, что было принято подобное решение. Это было сделано для того, чтобы напрямую доставлять гуманитарную помощь палестинскому населению Газы.

Салливан подчеркнул, что Вашингтон приветствует этот важный шаг.

До этого стало известно, что израильское правительство решило одобрить временную разгрузку грузовых автомобилей с гуманитарной помощью из Египта на КПП «Керем-Шалом» со стороны Газы вместо возвращения на КПП «Рафах» на египетской границе.

Ранее в сектор Газа въехали еще 193 грузовика с гуманитарной помощью. Об этом сообщается в публикации Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) в социальной сети Twitter.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.

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