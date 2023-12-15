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Экс-премьер Украины усомнился в возможности скорого вступления страны в ЕС

Азаров: Украина не вступит в ЕС в ближайшее 10 лет несмотря на решение саммита

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страна не станет членом Евросоюза даже через десять лет несмотря на решение саммита ЕС начать с Киевом переговоры на этот счет. Об этом он рассказал в эфире «Соловьев Live».

Он подчеркнул, что может быть плохим пророком, но выразил уверенность в том, что в ближайшие 10 лет вопрос о членстве Украины в ЕС будет тянуться на стадии переговоров.

Азаров отметил, что экономика Украины находится в тяжелом положении, в стране процветает коррупция, не решены национальные вопросы, что не позволяет Киеву рассчитывать на вступление в объединение.

До этого стало известно, что вступление Украины в ЕС могут отложить как минимум до 2030 года, поскольку многие страны Евросоюза опасаются потери права вето по таким вопросам, как финансы и расширение блока, а также осознают высокую стоимость членства Украины в ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт считает плохим решение Европейского союза (ЕС) о начале переговоров по вступлению Киева в политическое объединение и не хочет в нем участвовать.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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