ЕС рассматривает иные варианты помощи Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен придумать альтернативные варианты помощи Украине, если в январе не получится согласовать четырехлетнюю программу в €50 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в случае, если не удасться достичь соглашения, будет проведена новая встреча в январе 2024 года.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия воспользуется этим временем для того, чтобы подготовить операционные решение вне зависимости от того, каким будет решение нового саммита ЕС.

До этого стало известно, что вступление Украины в ЕС могут отложить как минимум до 2030 года, поскольку многие страны Евросоюза опасаются потери права вето по таким вопросам, как финансы и расширение блока, а также осознают высокую стоимость членства Украины в ЕС.

До этого советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что для вступления Украины в ЕС нужно еще не менее 70 раундов переговоров.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт считает плохим решение Европейского союза (ЕС) о начале переговоров по вступлению Киева в политическое объединение и не хочет в нем участвовать.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.