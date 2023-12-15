Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле сочли сопротивление Киева бесполезным

Песков: США знают, что Украина не сможет победить в конфликте

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

США знают, что Украина не может победить в конфликте. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу NBC News.

Он подчеркнул, что даже с поддержкой Запада Украина не способна сравниться с потенциалом РФ, сопротивление Киева бесполезно.

«Даже если поддержка Запада продолжится, сказал Песков, Украина никогда не сможет сравниться с российским военным и экономическим потенциалом», — приводит телеканал слова Пескова.

По его словам, это делает «сопротивление бесполезным», а сигналы американских властей Киеву — противоречивыми.

До этого в Кремле назвали конфликт на Украине гибридной войной.

13 декабря Песков сделал заявление о потере ВСУ своих позиций. Представитель Кремля обратил внимание, что в Вашингтоне начинают осознавать обман украинских властей, которые пообещали победу на поле боя за $100 млрд. Американцев в свою очередь беспокоит, куда ушли их деньги.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами