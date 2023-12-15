США знают, что Украина не может победить в конфликте. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу NBC News.

Он подчеркнул, что даже с поддержкой Запада Украина не способна сравниться с потенциалом РФ, сопротивление Киева бесполезно.

«Даже если поддержка Запада продолжится, сказал Песков, Украина никогда не сможет сравниться с российским военным и экономическим потенциалом», — приводит телеканал слова Пескова.

По его словам, это делает «сопротивление бесполезным», а сигналы американских властей Киеву — противоречивыми.

До этого в Кремле назвали конфликт на Украине гибридной войной.

13 декабря Песков сделал заявление о потере ВСУ своих позиций. Представитель Кремля обратил внимание, что в Вашингтоне начинают осознавать обман украинских властей, которые пообещали победу на поле боя за $100 млрд. Американцев в свою очередь беспокоит, куда ушли их деньги.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.