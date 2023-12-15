В Кремле сочли конфликт на Украине гибридной войной

Конфликт на Украине — это гибридная война, которую организовали против России американские власти. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля отметил глубокую вовлеченность США в украинский конфликт. При этом он подчеркнул, что Москва открыта к переговорам с Вашингтоном.

Накануне официальный представитель Кремля обратил внимание, что в условиях гибридной войны избирательная кампания в России просто «не может не быть» объектом для нападок со стороны политиков США и ЕС. Песков ожидает в ходе нее «русофобские припадки» на Западе.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил в интервью журналу International Affairs, что Западом изначально была совершена стратегическая ошибка, когда он взял курс на ведение гибридной войны против России «до последнего украинца».

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.