В Белом доме два года не могут найти пропавшую папку с разведданными по России

Американские спецслужбы разыскивают папку с разведывательными материалами о России, пропавшую из Белого дома в конце президентства Дональда Трампа. Об этом рассказал телеканал CNN.

Отмечается, что досье включало первичные разведывательные данные, которые собрали США и другие члены НАТО на «россиян и российских агентов». В том числе речь шла об информации, на основании которой власти США пришли к выводу, что РФ могла помочь Трампу выиграть выборы в 2016 году.

«За два с лишним года, которые прошли с тех пор, как Трамп покинул должность, пропавшие разведматериалы так, по-видимому, и не были найдены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что папка была настолько ценной, что ознакомиться с ней могли только высшие должностные лица. Уточняется, что папку в последний раз видели в Белом доме, когда ее запросил Трамп. Она в итоге не была найдена ни в Белом доме, ни в поместье экс-президента во Флориде Мар-а-Лаго, куда он вывозил многие документы из Белого дома.

До этого сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп в случае нового вступления в должность может пересмотреть свою политику в отношении КНДР, в том числе предполагается позволить Северной Корее сохранить свое ядерное оружие, а также потребовать заморозки ядерной программы в обмен на снятие санкций.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».