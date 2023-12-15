В Британии сообщили, что вступление Украины в ЕС могут отложить

Вступление Украины в ЕС могут отложить как минимум до 2030 года, поскольку многие страны Евросоюза опасаются потери права вето по таким вопросам, как финансы и расширение блока, а также осознают высокую стоимость членства Украины в ЕС. Об этом пишет британская газета Times.

«Споры на саммите (лидеров ЕС в Брюсселе – прим. ред.) по поводу пересмотра расходов — мелочь по сравнению с оценочной стоимостью членства Украины в ЕС в 186 миллиардов евро. Эта сумма — деньги, которые, как знают влиятельные страны ЕС, они заплатят. Большинство стран также опасаются потери национального права вето в таких областях, как будущие бюджеты или расширение», — говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что высокая стоимость членства Киева в Евросоюзе и вышеназванные опасения европейских стран «являются оправданием для отсрочки вступления Украины как минимум до 2030 года».

Кроме того, по оценке издания, Киев может ждать окончательного вступления в блок и после 2030 года.

До этого советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что для вступления Украины в ЕС нужно еще не менее 70 раундов переговоров.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт считает плохим решение Европейского союза (ЕС) о начале переговоров по вступлению Киева в политическое объединение и не хочет в нем участвовать.