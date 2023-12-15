Евросоюз проведет новый саммит по Украине из-за одной страны

Европейский союз (ЕС) в начале 2024 года проведет экстренный саммит, чтобы согласовать пакет помощи Киеву до 2027 года в размере €50 млрд. Об этом на пресс-конференции саммита в Брюсселе сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, слова которого передает ТАСС.

«26 стран поддержали программу помощи Украине, но 26 — недостаточно для принятия решения, поэтому у нас будет специальный саммит в составе 27 стран, чтоб согласовать это предложение», — заявил Мишель.

15 декабря премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что ЕС потребуются еще недели, чтобы согласовать финансирование Украины в долгосрочной перспективе.

В этот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт «нажмет ручной тормоз», если решение Евросоюза начать переговоры с Украиной будет грозить экономическими последствиями для венгров.

До этого венгерский премьер наложил вето на выделение финансовой помощи Украине в объеме €50 млрд.

Ранее сообщалось, что Дания выделит Украине пакет военной помощи на три года.