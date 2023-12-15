Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией к следующему лету, если США и другие страны НАТО прекратят финансирование Киева. Об этом сообщает CNN со ссылкой на оценки западной разведки.

Один из источников выразил мнение, что без западной поддержки Киев сможет продержаться несколько месяцев, а к лету Вооруженные силы Украины (ВСУ) прибегнут к серьезному отступлению, что может привести к поражению Киева.

«С нами у Украины нет гарантии успеха, но они точно проиграют без нас», — добавил он.

15 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европейскому союзу и НАТО следует признать тупиковость войны, которую они затеяли руками президента Украины Владимира Зеленского.

В этот же день заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил мнение, что голоса в США, призывающие к мирной стратегии по Украине, не стоит воспринимать всерьез — им нужно сначала осознать, что антироссийская линия по вопросу Украины обречена на провал.

Ранее сообщалось, что на Украине растет число людей, готовых к территориальным уступкам.