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В США назвали сроки поражения Украины без помощи Запада

CNN: Украина без помощи Запада к лету потерпит поражение в конфликте с Россией

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Olivier Matthys/AP

Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией к следующему лету, если США и другие страны НАТО прекратят финансирование Киева. Об этом сообщает CNN со ссылкой на оценки западной разведки.

Один из источников выразил мнение, что без западной поддержки Киев сможет продержаться несколько месяцев, а к лету Вооруженные силы Украины (ВСУ) прибегнут к серьезному отступлению, что может привести к поражению Киева.

«С нами у Украины нет гарантии успеха, но они точно проиграют без нас», — добавил он.

15 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европейскому союзу и НАТО следует признать тупиковость войны, которую они затеяли руками президента Украины Владимира Зеленского.

В этот же день заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил мнение, что голоса в США, призывающие к мирной стратегии по Украине, не стоит воспринимать всерьез — им нужно сначала осознать, что антироссийская линия по вопросу Украины обречена на провал.

Ранее сообщалось, что на Украине растет число людей, готовых к территориальным уступкам.

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