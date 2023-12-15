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В МИД РФ заявили о сигналах с Запада о необходимости переговоров по Украине

Лавров: западный лидер посылал сигналы о необходимости начала переговоров по Украине

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что один из западных лидеров не раз посылал сигналы о необходимости начала переговоров по Украине и европейской безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что не хочет и не имеет права называть имен. Однако, по его словам, ряд очень известных высоких руководителей западных стран посылали сигналы с предложением встретиться и поговорить о том, что делать с Украиной и с европейской безопасностью. Один из них, как указал Лавров, использовал для этого как минимум через три разных канала, хотя при этом него есть прямой выход на своего коллегу в Москве.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что голоса в США, призывающие к мирной стратегии по Украине, не стоит воспринимать всерьез, поскольку им нужно сначала осознать, что антироссийская линия по вопросу Украины обречена на провал.

Депутат Национального собрания и лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян высказывал мнение, что Евросоюзу нужно заявить о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, это является более приоритетной целью, чем переговоры о вступлении Киева в ЕС.

Ранее Лавров заявил об опасности откладывания переговоров о мире на Украине.

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