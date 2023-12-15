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Запад обвинили в попытках «вбить клин» в отношения России и Армении

Лавров заявил, что Запад пытается вбить клин в отношения России и Армении

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Отношения между Российской Федерацией и Арменией проходят испытания на прочность, так как западные страны пытаются «вбить клин» в партнерские связи двух государств. Об этом говорится в приветствии главы МИД РФ Сергея Лаврова на сессии «Роль и место общественной дипломатии в развитии отношений России и Армении», которое зачитал его заместитель Михаил Галузин.

«Союзнические связи России и Армении проходят испытания на прочность на фоне попыток Запада вбить клин в отношения между нашими братскими народами», — приводит ТАСС слова Лаврова.

14 декабря официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Запад в отличие от РФ не стремится к тому, чтобы принести в Армению мир и стабильность.

В этот же день президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что Армения отказалась сама от Нагорного Карабаха и даже не проинформировала об этом Россию.

Также сообщалось, что Россия и Азербайджан обсудили разминирование Карабаха.

Ранее Лавров заявил об опасности откладывания переговоров о мире на Украине.

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