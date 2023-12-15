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В МИД призвали не воспринимать всерьез призывы элит США к миру на Украине

Замглавы МИД Рябков: США надо прекратить политологические посиделки по Украине

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MFA Russia/Global Look Press

Голоса в США, призывающие к мирной стратегии по Украине, не стоит воспринимать всерьез — им нужно сначала осознать, что антироссийская линия по вопросу Украины обречена на провал. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу International Affairs.

«Для изменения нынешнего, крайне враждебного курса США <...> требуются не политологические «посиделки», а глубокое осознание кругами, формирующими политику в «большом Вашингтоне» <...> простого факта, что антироссийская линия, в том числе в ее украинском преломлении, обречена на провал», — сказал Рябков.

Он добавил, что голоса с призывами склонить Киев к переговорам звучали на Западе и раньше, но ни к каким изменениям в официальной линии Вашингтона это не привело.

По мнению замминистра, Западом изначально была совершена стратегическая ошибка, когда он взял курс на ведение гибридной войны против России «до последнего украинца».

До этого Рябков заявил, что положительные прогнозы по диалогу России и США, в случае если Дональд Трамп победит на президентских выборах в 2024 году, являются безосновательными.

Ранее в США рассказали, на чьих условиях будут проходить переговоры по Украине.

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