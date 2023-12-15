Лавров заявил об опасности откладывания переговоров о мире на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что чем дольше будут идти военные действия на Украине, тем сложнее будут условия для начала мирных переговоров. Об этом пишет РИА Новости.

«В свое время президент сказал, что те, кто сейчас против переговоров, имея в виду в том числе тех, кто запретил Зеленскому подписывать уже достигнутую договоренность в апреле 2022 года, должны понимать, что чем дольше они будут заставлять Зеленского вести войну, тем более сложными для них будут те условия, в которых переговоры могут начаться», — сказал Лавров.

Глава российского МИД также подчеркнул, что Россия никогда не уходила от переговоров. Несколькими днями ранее он назвал главный результат специальной военной операции (СВО) на Украине — усиление России.

Лавров также отмечал, президент Украины Владимир Зеленский явно не оправдал ожиданий Запада. По его словам, российская сторона слышит разговоры о том, что странам НАТО и Европейского союза пора сокращать помощь Киеву.

Ранее Лавров рассказал, что будет с санкциями против России после окончания конфликта на Украине.