В МИД РФ заявили о взаимодействии с техническим секретариатом комиссии ДВЗЯИ

Россия продолжает взаимодействие с временным техническим секретариатом комиссии Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

В данный момент ситуация в мире такая, «что по большому счету не до шуток, тем более с такими вопросами». Поэтому российская сторона сделала необходимые выводы, и свою подпись под договором не отозвала.

«Продолжаем взаимодействие с временным техническим секретариатом Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Завершаем создание российского сегмента международной системы мониторинга в рамках ОДВЗЯИ», — сказал он.

По его словам, то, что будет дальше происходить, это целиком и полностью вопрос к США.

2 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. 3 ноября в МИД заявляли, что Россия намерена выполнять свои обязательства в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, несмотря на отзыв ратификации.

Ранее Россия расторгла соглашение о о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия с Японией.